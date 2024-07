II Şuşa Qlobal Media Forumunun xarici qonaqları Laçına səfər edib

Şuşada 20-22 iyul aralığında davam etmiş II Qlobal Media Forumunun xarici ölkələrdən olan iştirakçıları Laçın rayonuna səfər edib.

Metbuat.az bildirir ki, Forumun əcnəbi iştirakçıları Laçında həyata keçirilən bərpa-yenidənqurma işləri ilə tanış olub, bir sıra obyektlərə baş çəkiblər.

Səfər çərçivəsində xarici qonaqlar “Hoçazfilm” yaradıcılıq studiyasının çəkiliş prosesində iştirak ediblər

Daha sonra Laçının mərkəzindəki “Seyrangah”a yollanan qonaqlar həmin ərazidə qısa müddət ərzində görülmüş işlər haqqında müsbət fikirlər səsləndiriblər.

