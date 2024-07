Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Nicat adlı şəxs Bilgəh çimərliyində boğularaq ölüb.

Metbuat.az Milli.az-a istinadən xəbər verir ki, Nicatın bloqer nişanlısı onun ölümü ilə bağlı məzarından paylaşım edib:

"Sən birgün öldün, mən hərgün. Cənnətdəsən bilirəm, gözlə məni...",- paylaşımda yazılıb.

Qeyd edək ki, mərhum Nicat Elman oğlu Alıxanlı Aytac adlı xanımla bu ilin aprel ayının 14-də nişanlanıb, oktyabr ayının 10-da toyları olacaqmış. Aytac xanım bloqerlik fəaliyyəti ilə məşğul olur.

