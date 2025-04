Mayda 4 bürcün həyatı dəyişir - Yeni tanışlıqlar olacaq

Ulduzlar xüsusi ilə bəzi bürclərə güclü dəstək verir və onların həyatında yeni fürsət qapıları açılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, may ayı bir çox bürc üçün həyatlarında böyük dəyişikliklərin başlanğıcı olacaq.

Qoç – Enerjili dövr başlayır. Karyerada yüksəliş və şəxsi həyatda böyük addımlar atılacaq.

Əkizlər – Qərarlarınız taleyinizi dəyişəcək. Yeni tanışlıqlar və iş təklifləri gündəmdə olacaq.

Əqrəb – İllərdir gözlədiyiniz dəyişikliklər reallaşır. Əsas odur ki, risk etməkdən qorxmayın.

Oğlaq – İnad və səbr nəticə verir. Maliyyə sahəsində sürpriz gəlirlər mümkündür.

