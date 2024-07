Hacıqabul rayonunda Türkiyədən olan iki yaşlı uşaq ölüb.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə ötən gün axşam saatlarında rayonun Nəvahi kəndində baş verib.

Belə ki, Türkiyə vətəndaşı, 2022-ci il təvəllüdlü Damla Rəhimoğlunun həkiməqədər ölüm faktı qeydə alınıb.

Üzərində heç bir zorakılıq əlaməti aşkar olunmayan uşağın pnevmaniyadan öldüyü bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.