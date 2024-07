"DREAM FEST 2024" dünya musiqi festivallarının içərisində layiqli yer tutacaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri "DREAM FEST 2024" Beynəlxalq Musiqi Festivalının təşkilatçısı Azərbaycanın Xalq artisti Emin Ağalarov deyib.

Emin Ağalarov festivalın möhtəşəm olacağını qeyd edib: "Festivalda dünyanın hər yerindən olan əməkdar artistlər iştirak edirlər. Əlamətdar hadisədir. Çox sayda sənətçi bir səhnədə toplaşacaq. Azərbaycanda Şərqlə Qərb birləşir. Dünyanın heç bir yerində belə festivallar yoxdur".

