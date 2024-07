İşğaldan azad olunmuş ərazilərə gedən vətəndaşların həmin ərazidə olarkən riayət etməli olduqları tələbləri özündə birləşdirən Yaddaş kitabçası hazırlanıb.

Bu barədə Metbuat.az-a DİN-in mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Həmin tələbləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.