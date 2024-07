Rusiyada məşhurlaşan azərbaycanlı bloger Hüseyn Həsənov Bakıya köçüb.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, yayı Bakıda keçirəcəyini bildirən bloger Azərbaycanda biznes quracağını da bildirib.

O, kompüter klubları şəbəkəsi yaradacağını deyib. Evlənmək istədiyini bildirən Hüseyn "Dünən anamı gəlin namizədləri ilə tanış etdim. Hələ seçim etməmişəm, amma evlənmək istəyirəm. Milliyətinin önəmi yoxdur” deyə əlavə edib.

