Xəbər verdiyimiz kimi, Türkiyədə yaşayan azərbaycanlı jurnalist Günel Cavadxan vəfat edib.

Metbuat.az Azxeber.com-a istinadən xəbər verir ki, o beyninə qansızmadan vəfat edib.

Mərhum Bakıda vəfat edib. Onun yas mərasimi Heydər Məscidində baş tutacaq.

Qeyd edək ki, Günel Cavadxan jurnalist fəaliyyəti ilə yanaşı PR menecer kimi də çalışıb.

