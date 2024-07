Polisə dəstək İctimai Birliyinin sədri, sabiq polis rəisi, kriminoloq Şəmsəddin Əliyev "TV Müsavat"ın qonağı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, son günlər ölkədə artan cinayətlər və səbəbləri haqqında danışıb. Eyni zamanda, günlərdir müzakirələrə səbəb olan Xalq artisti Ağadadaş Ağayevlə bağlı olayın təfərrüatları barədə fikirlərini bölüşüb. Musavat.com həmin videomaterialı təqdim edir.

