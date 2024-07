Rusiya Aerokosmik Qüvvələrinə məxsus “Su-34” təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

Rusiya Müdafiə Nazirliyi xəbər verir ki, hadisə Volqoqrad vilayətində planlı təlim uçuşunu yerinə yetirərkən baş verib.

Qeyd olunub ki, ekipaj katapult edib və pilotların həyatı üçün təhlükə yoxdur. Qırıcı isə boş əraziyə düşüb. Qəzanın hansı səbəbdən baş verdiyi açıqlanmayıb.

