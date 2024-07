İcbari tibbi sığorta fondunun 2024-cü il büdcəsinə dəyişiklik edilib.

Metbuat.az bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Fərman imzalayıb.

İcbari tibbi sığorta fondunun 2024-cü il büdcəsinin gəlirləri və xərcləri 2 811 428 292 manatdan 2 850 308 292 manata qaldırılıb.

