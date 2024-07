Xəbər verdiyimiz kimi, dünən Azərbaycan cüdoçusu Hidayət Heydərov Parisdə keçirilən Yay Olimpiya Oyunlarının qalibi olub. 73 kq çəki dərəcəsində yer alan idmançı finalda fransalı Con Benjamin Qabanı üstələyərək, qızıl medal qazanıb.

Metbuat.az bildirir ki, Hidayət Heydərovun həyat yoldaşı Leyla Şahin də final qarşılaşmasını canlı izləyib. O, bu barədə özünün "Instagram" hesabından paylaşım edib.

Qeyd edək ki, Leyla Şahin bloggerlik fəaliyyəti ilə məşğuldur. Onun fotolarını təqdim edirik:

