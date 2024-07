Azərişıq ASC-nin Mətbuat xidmətinin rəisi Vaqif Aydınoğlu ikinci evliliyindən doğulan oğlu ilə paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı övladı ilə şəklini sosial media hesablarında paylaşıb.

Qeyd edək ki, V. Aydınoğlu həmkarı Samirə Mustafayeva ilə evlənib ayrılıb. Onların bu evlilikdən bir qız övladları var.

