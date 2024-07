Cari il üçün iqtisadi artım proqnozunu dəyişmədi

2024-cü ilin iyul ayının yenilənmiş proqnozlarına görə, Azərbaycanda ÜDM artımının 3.5-4%, qeyri neft ÜDM-in isə 5.5-6% artacağı gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Taleh Kazımov faiz dəhlizinin parametrləri ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.

O bildirib ki, iyul ayının proqnozları aprel ayının proqnozları ilə müqayisədə dəyişməyib. 2025-ci ilə gəldikdə isə iqtisadi artım 2-2.5% intervalında, qeyri-neft sektorunda iqtisadi artım isə 4-5% intervalında olacaq.

