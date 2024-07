İyulun 31-i saat 15:00-a olan məlumatına əsasən əvvəlcədən xəbər verildiyi kimi əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur.

Bu barədə Metbuat.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Daşkəsən, Gədəbəy, Göygöl, Naftalan, Gəncə, Şəmkirdə şimşək çaxıb, arabir qısamüddətli yağış yağıb.

Qərb küləyi arabir sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq Daşkəsən 20-25 m/s, Goranboy 19 m/s, Naftalanda 16 m/s-dək güclənib.

