Bu ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycanda elektron satınalmalarıın həcmi 1 455,7 milyon manat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Antiinhisar və İstehlak Bazarlarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin rəisi Məmməd Abbasbəyli özünün "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

"Bu göstərici ötən ilin müvafiq dövrünə nəzərən 3 dəfəyədək artım deməkdir", -deyə M.Abbasbəyli əlavə edib.

