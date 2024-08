Növbəti mərhələdə əhali Güləbird kəndinə köçürüləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Laçın rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Məsim Məmmədov Laçında keçirilən “Gənclər Yaşıl Dünya Naminə” Diaspor Gənclərinin V Yay Düşərgəsinin rəsmi açılış mərasimində deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.