Azərbaycan bu ilin birinci yarsında Rumıniyaya 212.2 milyon dollar dəyərində 344.4 milyon ton neft ixrac edib.

Metbuat.az Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə dəyər ifadəsində 3,7% azdır.

Çexiyaya neft ixracının həcmi isə illik müqayisədə 3,6% azdır.

