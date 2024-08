Bu ilin birinci yarısında Azərbaycanın Çexiya ilə ticarət dövriyyəsi 517,1 milyon dollar təşkil edib.

Metbuat.az-ın Dövlət Gömrük Komitəsindən əldə etdiyi məlumata görə, bu, ötən ilin eyni ayları ilə müqayisədə 10.2% azdır.

Bu dövrdə ölkədən Çexiyaya ixrac 492,1 milyon dollar təşkil edib. Azərbaycanın Çexiyadan idxalının dəyəri isə 25 milyon dollar olub.

