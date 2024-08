"İstədiyimiz nəticəni ala bilmədik, onu izləyirik, fəal şəkildə müzakirə edirik".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Abdulkadir Uraloğlu deyib.

Nazir "Instagram"ın rəsmiləri ilə görüşdə istənilən nəticənin alınmadığını bildirib.

"Yaxın zamanda hər hansı bir irəliləyiş olacağını düşünmürük", - deyə Uraloğlu sözlərinə əlavə edib.

