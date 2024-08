Məşhur ABŞ fiziki Li Çjendao vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, 97 yaşlı Çin əsilli alimin ölümü ilə bağlı Şanxay Jiaotonq Universiteti məlumay yayıb.

Qeyd edək ki, Li Çjendao 1957-ci ildə Nobel mükafatını qazanıb. O həmçinin Albert Eynşteyn mükafatı və Qalileo Qaliley medalının da sahibidir.

