Azərbaycandan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə (BƏƏ) bu ilin birinci yarısında 21,4 milyon dollar dəyərində qeyri-neft məhsulları ixrac olunub.

Bu barədə Metbuat.az Dövlət Gömrük Komitəsindən məlumat əldə edib.

Məlumata görə, bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 24,3% azdır.

