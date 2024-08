Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi (MÜTDA) məktəbli formaları ilə bağlı valideynlərə çağırış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Agentliyinin Ümumi təhsilin təşkili şöbəsinin müdir müavini Nurlan İsmayılbəyli jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

Onun sözlərinə görə, valideynlər məktəbli formaları ilə bağlı təhsil ocaqları ilə əlaqə saxlamalıdırlar: "Xüsusilə, övladı birinci sinfə gedən valideynlər həm Dövlət Agentliyi, həm də məktəblərlə əlaqə saxlaya bilərlər".

