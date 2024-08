ABŞ 8-9 avqust tarixlərində İran və "Hizbullah"dan cavab addımı gözləyir.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı “Al Arabiya” telekanalı məlumat yayıb.

Məlumata görə, ilkin dəyərləndirmələr bu həftənin əvvəlində hücumun olacağını göstərirdi. Son kəşfiyyat isə hücumun həftənin cümə axşamı və cümə gününə təyin ediləcəyini göstərir.

