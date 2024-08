Polis 18 yaşlı Zeynəbi axtarır - FOTO

Bakıda gənc qız itkin düşüb.

Metbuat.az DİN-in Mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsində yaşayan 2006-cı il təvəllüdlü Zeynəb Şərifova iyulun 27-də yaşadığı evdən çıxaraq bir daha geri qayıtmayıb.

Onun əlamətləri: boyu 155 sm, arıq bədən quruluşlu, saçları uzun qara rəngli, gözləri qəhvəyidir.

Zeynəbin harada olması barədə məlumatı olan şəxslərdən DİN-in “102” Xidməti-Zəng Mərkəzinə, Sabunçu Rayon Polis İdarəsinə, o cümlədən 14-cü Polis Şöbəsinə (012) 455-02-02 şəhər və 055- 805-93-93 mobil nömrələrinə zəng edərək məlumat vermələri xahiş olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.