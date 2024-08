Azərbaycanda 399 min 50 nəfər məcburi köçkün seçici var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) sədri Məzahir Pənahov qurumun bu gün keçirilən iclasında deyib.

Onun sözlərinə görə, həmin seçicilər 574 məntəqədə səs verəcəklər:

“Təəssüf ki, 10 məcburi köçkün rayonlarının seçki dairələrindən 7-si tamamilə məcburi köçkün seçicilərdən ibarətdir”.

