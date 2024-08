Bakıda gənc qız döyülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Sabunçu rayonunda, Qanbay Vəzirov küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, 2006-cı il təvəllüdlü Hacızadə Ləman Zöhrab qızı küçədə içərisində orta yaşlı kişi və qadının olduğu bir qrup tərəfindən döyülüb.

18 yaşlı qız aldığı xəsarətlərlə Sabunçu Tibb Mərkəzinə yerləşdirilib.

Fakt araşdırılır.

