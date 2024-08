İranda təlim-məşq təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Əlborz əyalətində baş verib. Qəza nəticəsində bir nəfər ölüb.

Hadisə ilə bağlı əlavə məlumat yayılmayıb.

