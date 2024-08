Braziliyada daxili reysi yerinə yetirən təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində 62 nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Voepass” şirkətinə məxsus, Fransa istehsalı olan ATR-72 tipli təyyarə San-Paulu ştatında qəzaya uğrayıb. Ekipaj üzvləri və sərnişinlər arasında sağ qalan yoxdur. Qəzanın səbəbləri araşdırılır.

