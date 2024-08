Bəzi yerlərdə yağış yağıb, şimşək çaxıb - FAKTİKİ HAVA

Avqustun 12-si saat 9:00-a olan məlumata görə, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağıb, şimşək çaxıb, ayrı-ayrı yerlərdə qısamüddətli leysan xarakterli olub.

Bu barədə Metbuat.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, düşən yağıntının miqdarı: Qrız, Gədəbəydə 10 mm, Oğuz, Balakəndə 7 mm, Qax, Şahdağ, Qusarda 6 mm, Daşkəsən, Sədərəkdə 4 mm, Xaltan, Göygöldə 3 mm, Şəki, Quba, Şərurda 2 mm, Naftalan, Qəbələ, Zaqatala, Şabran, Tərtər, Yevlaxda 1 mm-dək olub.

Şimal-qərb küləyi arabir sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq Culfada 21 m/s, Bakıda və Abşeron yarımadasında 18 m/s-dək güclənib.

Neft daşları stansiyasının məlumatına əsasən dənizdə dalğanın hündürlüyü 2.8 metrə çatıb.

Daşkəsən, Lerik, Balakən, Qrız, Şahdağda duman müşahidə olunub.

Havanın maksimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 31, Naxçıvan MR-da 37, Aran rayonlarında 34, dağlıq rayonlarda isə 24 dərəcəyədək isti olub.

