Astroloji araşdırmalara görə, bu həftə üç bürcə uğur gətirəcək.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Xərçənglər üçün bu həftə çox uğurlu olacaq. İstədikləri hər şeyi əldə edəcəkləri gözəl bir dövrə başlayırlar. Sevdikləriniz sizi xoşbəxt hiss etmək üçün əllərindən gələni edəcək. Maliyyə baxımındanda bu həftə əlverişli olacaq. Daha çox pul qazanmağın və maliyyə sabitliyinizi yaxşılaşdırmağın yollarını tapacaqsız.

Buğa bürcləri üçün bu həftə şəxsi həyatında gözlənilməz hadisələrlə yadda qalacaq. Çoxdan gözlənilən sevgilərini tapa bilərlər. İşgüzar sahədə də əhəmiyyətli irəliləyişlər dövrü olacaq. Uzun müddətdir sizi narahat edən suallara gözlənilmədən cavab tapa bilərsiz.

Bu həftə Şir bürcünədə işdə uğur qazanmaq üçün çoxlu imkanlar gətirəcək. Uğurlu və harmonik münasibətlər qura biləcəksiniz. Maliyyə perspektivi də müsbət olacaq. Gəlirinizi artırmaq və maliyyə vəziyyətinizi yaxşılaşdırmaq yollarını tapacaqsız. Şəxsi münasibətlərinizdə də dəstək və harmoniya hiss edəcəksiz.

