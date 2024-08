Pakistanın yeni səfiri COP29 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin sədri ilə görüşdü

Pakistanın Azərbaycandakı yeni səfiri Qasım Mohiuddin COP29-un COP29 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin İdarə Heyətinin sədri və Əməliyyatlar üzrə baş icraçı Nərmin Carçalova görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın Bakıdakı diplomatik missiyasının mətbuat xidməti bildirib.

“Səfir Qasım Mohiuddin COP29 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin sədri xanım Nərmin Carçalova ilə görüşüb. [Görüşdə] qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə edilib. Səfir COP29-un uğurlu təşkili üçün ən xoş diləklərini çatdırıb”, – səfirliyin sosial şəbəkədəki paylaşımında qeyd olunub.

Xatırladaq ki, avqustun 5-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Pakistanın yeni təyin olunmuş səfiri Qasım Mohiuddinin etimadnaməsini qəbul etmişdi.

