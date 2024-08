ABŞ prezidenti Co Bayden Qəzza zolağında atəşkəsin əldə olunması barədə danışıb.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, Bayden atəşkəs sazişi imzalanacağı təqdirdə İranın İsrailə hücum planlarından imtina edə biləcəyini deyib.

O həmçinin qeyd edib ki, İranın hücum ehtimalı İsraillə HƏMAS arasında sazişlərin bağlanması perspektivlərini çətinləşdirir.

