Ukrayana ordusu Kursk ərazisində Rusiya Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus “Su-34” qırıcısını vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynan Ordusunun Baş Qərargahı məlumat yayıb.

