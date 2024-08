Cənubi Koreya prezidenti Yun Sok Yol “Koreyalararası işçi qrupu” yaratmağı təklif edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.

O, Şimali Koreyanın nüvə silahlarının azaldılması və ya ləğvi istiqamətində addım atacağı təqdirdə siyasi və iqtisadi əməkdaşlığa başlamağa hazır olduğunu vurğulayıb.

Prezident bildirib ki, “Koreyalararası işçi qrupunun” fəaliyyətə başlaması ölkələr arasında gərginliyin azaldılmasına və iqtisadi əməkdaşlıqların həllinə kömək edə bilər.

