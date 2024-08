Vasif Talıbovla oğlu kənarda qaldı

Xəbər verdiyimiz kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə 2024-cü il sentyabrın 1-də keçiriləcək seçkilərdə qeydə alınan namizədlərin siyahısı açıqlanıb.

Metbuat.az-ın Qafqazinfo.az-a istinadən məlumatına görə, namizədlər siyahısında Ali Məclisin sabiq sədri Vasif Talıbovla onun oğlu Seymur Talıbovun adı yoxdur.Seymur Talıbovun 2020-ci il seçkilərində namizədliyini irəli sürdüyü 25 saylı Naxçıvan şəhər seçki dairəsindən YAP-ın iki üzvünün namizədliyi qeydə alınıb.

Bunlar Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanasının direktor Məmmədova Xumar Şəmsi qızı və Mahmudov Ceyhun İlham oğludur. X.Məmmədovdan fərqli olaraq, C.Mahmudov işsizdir.

