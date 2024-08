Xəbər verdiyimiz kimi, Bakıda “Gülüstan” sarayında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin adından Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin şərəfinə dövlət ziyafəti verilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ziyafətin menyusu Rusiyaya məxsus teleqram kanallarında paylaşılıb.

Qonaqlara badımcan ləvəngisi, ayranaşı və digər milii təamlar təklif edilib.Menyuda quzu-təndir, iki cür yarpaq dolması, kükü, qızardılmış düşbərə, iki cür qutab, qızardılmış qızıl balıq və kartof, həmçinin milli şirniyyatlar da var.

