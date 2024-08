Kanalda batan 9 yaşlı uşağın cəsədi tapıldı

Beyləqan rayonu ərazisində su kanalına düşərək boğulan uşağın cəsədi tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə avqustun 18-də axşam saatlarında Beyləqan rayonunun Yeni Mil qəsəbəsi ərazisindən keçən Yeni Xanqızı kanalında baş verib.

9 yaşlı Əhməd İbrahimov kanala düşərək boğulub. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-xilasediciləri cəlb olunublar.

Axtarışlar nəticəsində bu gün səhər saat 08:00 radələrində Əhməd İbrahimovun cəsədi batdığı yerdən təxminən 9 km aralıda tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

