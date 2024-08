Yaşar Ağazadə həbs edildi

Tanınmış hüquqşünas Yaşar Ağazadə həbs edilib.

Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, Y.Ağazadə 4 nəfəri şantaj etməkdə təqsirləndirilir.

Hüquqşünas Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi tərəfindən cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 182.2.2-ci (hədə-qurxu ilə tələb etmə-təkrar törədildikdə) maddəsi ilə yekun ittiham verilib.

İş üzrə toplanmış materiallar baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib.

Qeyd edək ki, Yaşar Ağazadə əvvəllər "Müxalifət" qəzetinin redaktoru olub.

