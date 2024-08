Meymun çiçəyi xəstəliyi səbəbilə karantin olacaq? - ÜST açıqladı

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının sözçüsü Marqaret Harris meymun çiçəyi xəstəliyi barədə danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, kütləvi peyvənd əvəzinə virusa yoluxmuş ərazilərdə “məqsədli peyvənd” edilməlidir. Onun sözlərinə görə, meymun çiçəyinin yayılmasının qarşısını almaq Covid-19-dan daha asandır. Harris meymun çiçəyi virusunun “Sinif 1” və “Sinif 2” olmaqla iki genetik növü olduğunu qeyd edib. Harris, çiçək xəstəliyinə qarşı hazırlanmış peyvəndlərin meymun çiçəyinə qarşı təsirli olduğunu qeyd edib:

"Meymun çiçəyi virusuna yoluxduğu bilinən şəxslə təmasda olanlara bu təmasdan sonra 4 gün ərzində bu peyvəndləri almaları tövsiyə olunur. Peyvənd edilməli olan digər qrup isə epidemiyanın baş verdiyi ərazidəki tibb işçiləridir. Meymun çiçəyi virusu üçün kütləvi vaksinasiya tövsiyə edilmir. Bu, virusun yoluxduğu yerlərdə məqsədyönlü peyvənd etmək lazımdır. Meymun çiçəyi virusuna görə karantin rejiminə ehtiyac yoxdur”.

