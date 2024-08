Bakıda intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın Qafqazinfo.az-a istinadən məlumatına görə, paytaxtın Nəsimi rayonu ərazisində 1979-cu il təvəllüdlü Sədi Zöhrablı icarəyə götürdüyü obyektdə canına qəsd edib.Məlumata görə, S.Zöhrablı “Atasığorta” şirkətində depertament direktorudur.

Faktla bağlı Nəsimi rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.