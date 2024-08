Qaradan əvəzedici komandaya göndərilməsi barədə açıqlama

“Neftçi”nin əvəzedicilər komandasına göndərilən Qara Qarayev sosial media hesabında paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 31 yaşlı futbolçu payalaşımında azarkeşlər, kütləvi informasiya vasitələri və futbol icmasına səslənib:

“Dəstəyinizə və xoş sözlərinizə görə hər kəsə təşəkkür edirəm. Futboldakı karyeram həmişə sevdiyim idmana olan hörmət və fədakarlıq ilə bağlı olub. Mən Azərbaycan futboluna canımı və ürəyimi vermişəm və mənim illərdir verdiyim töhfəmin sual altına alınmasını görmək məni ruhdan salmır. Əksinə mən öz yoluma və sizlərə sadiq qalıram və komandamı dəstəkləməyə və bacardığım qədər töhfə verməyə davam edəcəyəm.

Ümid edirəm ki, qərar qəbul edənlər təcrübənin dəyərini və uzun müddət xidmət edən oyunçuların layiq olduqları hörməti dərk edəcəklər. Mənim diqqətim idmanımızın müsbət tərəflərinə və Azərbaycan futbolunun gələcəyinə yönəlib.

Futbola olan bağlılığım dəyişməzdir və üzərimə düşən hər rolda ən yaxşı şəkildə çalışacağam. Hər bir çətinliyin yeni bir böyümə və müsbət təsir imkanı gətirdiyinə inanıram”.

