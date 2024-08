Gədəbəyin Arıqıran kəndinə yeni asfalt yolun çəkilməsinə həmin ərazinin sakinlərindən biri mane olur.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin şəxsin hasarı yolun təmir olunmasına çətinlik yaradır.

Vurğulanıb ki, bu şəxs kəndin mollası kimi fəaliyyət göstərib.

Daha ətraflı APA TV-nin materialında:

