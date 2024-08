Tanınmış jurnalist Tural Museyibov vəzifəsindən ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

Museyibov bildirib ki, sentyabr ayından etibarən “News24.az” saytının və “RTV” "YouTube" kanalının rəhbərliyindən uzaqlaşacaq.

