Şamaxıda 3,1 maqnitudada zəlzələ olub.

Bu barədə Metbuat.az-a AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən bildirilib.

Yeraltı təkanlar saat 07:29-da Qobustan stansiyasından 28 km qərbdə qeydə alınıb.

Zəlzələ ocağı 7 kilometr dərinlikdə yerləşib.Zəlzələ hiss olunmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.