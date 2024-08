Nizami Gəncəvi adına Sumqayıt şəhər Texniki və Təbiət elmləri liseyi qəbul imtahanlarında 100 faiz nəticə göstərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, liseyi bitirən 39 məzundan hər biri tələbə adını qazanıb.

Məzunlardan 35-i Azərbaycanda, 4-ü isə xarici ölkələrin universitetlərində ali təhsil alacaq.

