Bu həftə xoş xəbərlər eşidəcək bürclər

Astroloji araşdırmalara görə, bu həftə bəzi bürclər üçün xoş hadisələrlə yadda qalacaq.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Əkizlər bu həftə xoş surprizlərlə qarşılaşacaq. Köhnə dostlarla xoş xəbərlər gətirəcək görüşlər mümkündür. Şəxsi həyatınızda xoş hadisələr və ya yeni tanışlıqlar gözlənilir.

Buğa bürcü üçün də həftə uğurlu olacaq. İş və ya yaradıcı layihələrlə bağlı xoş xəbərlər ala bilərsiz. Həyat və ya işlə bağlı məsələlərdə şans sizi müşayiət edəcək. İstənilən görüşləri təyin edə, çətin məsələləri müzakirə edə bilərsiniz.

Oxatanlar üçün də bu həftə xoş keçəcək. İşləriniz çox asanlıqla və sanki öz-özünə tamamlanacaq. İşdə də müsbət dəyişikliklər gözlənilir, ona görə də çox tezliklə istədiyinizi əldə edəcəksiniz.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.