Sentyabrda iki bürc problemlə üzləşəcək

Astroloqlar sentyabrda çox problemlə üzləşəcək iki bürcün adını çəkiblər. Onların fikrincə, bu bürclər son dərəcə şanssız olacaqlar və sınaqlardan çıxmaq çox çətin olacaq.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Əkizlər



Tale Əkizlər bürcünü çox ciddi seçim qarşısında qoyacaq. Çox vaxt bu bürcün nümayəndələri öz zərərlərinə hərəkətlər edirlər - kimisə daha yaxşı etmək üçün. Bu, tez-tez onlara problem yaradır. Bu dəfə də bu baş verə bilər.

Özünüzü birinci yerə qoymasanız, depressiyaya düşmək riskiniz var.

Dolça

Dolçalar da bir çox problemlərlə qarşılaşacaqlar. Ağılla hərəkət edin və vəziyyəti necə yaxşılaşdıracağınızı düşünün. Bəlkə də tətilə çıxmalı və düşüncələrinizlə tək qalmalı, daha sonra hansı istiqamətdə hərəkət edəcəyinizə qərar verməlisiniz.

Yad adamların məsləhətlərinə qulaq asmayın, çünki onların arasında sizə paxıllıq edənlər də ola bilər.

