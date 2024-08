Seçkinin nəticələrinin nə vaxt açıqlanacağı bilindi

Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov sentyabrın 1-də keçiriləcək növbədənkənar parlament seçkilərinin nəticələrinin nə zaman açıqlanacağı barədə məlumat verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, MSK-nın bugünkü iclasında diqqətə çatdırıb ki, səsvermə günü ilkin nəticələri operativ verməyə çalışırlar.

“Bu seçkilərdə də çalışacağıq ki, ilkin nəticələri həmin gecə çatdıraq. Bu ilkin nəticələr olacaq, yekun deyil. İki gün ərzində dairələrdən protokollar bizə veriləcək”, - Məzahir Pənahov vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.