Sülhün tezliklə imzalanacağına ümid edirik - Yevdokimov

Moskva Bakı ilə İrəvan arasında tezliklə sülhün bərqərar olacağını gözləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Mixail Yevdokimov RİA Novosti-yə müsahibəsində deyib. O, qeyd edib:

“Tərəflərin rəsmi bəyanatlarına əsasən, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsi layihəsi demək olar ki, razılaşdırılıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin dövlət səfəri zamanı vurğuladığı kimi, Moskva sülhün imzalanmasına dəstək verməyə hazırdır. Ümid edirəm ki, bu, mümkün qədər tez baş verəcək, Çünki bu, Cənubi Qafqazda sülhə və firavanlığa nail olmaq üçün mühüm addım olacaq”.

